Concursos no Ceará: 18 inscrições abertas e salários até R$ 26,8 mil

O Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA, com campus em construção em Fortaleza, está com inscrições para vestibular 2026 até o dia 13 de julho / Crédito: Lorena Louise/Especial para O POVO

Os concurseiros cearenses podem contar com 2.495 vagas para concursos e processos seletivos em diversas cidades do interior do Ceará e Fortaleza, além de provas de caráter nacional. O POVO também lista seleções para o Instituto Militar de Engenharia (IME) e o vestibular 2026 do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A semana começa com 9 seleções a mais do que as divulgadas no começo da semana passada. Os salários iniciais podem chegar a R$ 26,8 mil, que é o caso do concurso da Polícia Federal. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado As oportunidades estão em diversas áreas de atuação nos certames nacionais, estaduais e municipais, que possuem vagas com seleção aberta até mesmo para cursos. Nesta matéria você vai ler informações sobre os seguintes concursos, cursos e seleções:

Polícia Federal - inscrições vão até sexta-feira, 13 de junho (1.000 vagas)

Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP) -processo seletivo com inscrições até terça-feira, 10 de junho de 2025 (2 vagas) Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES) - processo seletivo com inscrições até 12 de junho (pelo menos 10 vagas) Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército (EsFCEx) - concurso inscrições até 20 de junho (231 vagas) Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE) - processo seletivo com inscrições até sexta-feira, 13 de junho (26 vagas) Prefeitura de Itaitinga - inscrições até 22 de junho (305 vagas) Instituto Militar de Engenharia (IME) para engenheiros - inscrições até 9 de julho (35 vagas) Instituto Militar de Engenharia (IME) para ativa e reserva - inscrições até 9 de julho (100 vagas)

Tribunal de Contas da União (TCU) - concurso com inscrições abertas até as 18 horas do dia 17 de junho (40 vagas) Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) - processo seletivo com inscrições vão até as 22h do próximo domingo, 15 de junho (213 vagas) Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) - vestibular com inscrições até o dia 13 de julho (180 vagas) Autarquia Municipal de Trânsito (AMT) - concurso com inscrições reabertas até 22 de junho (40 vagas) Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), Campus Acaraú - processo seletivo com inscrições até 14 de junho (2 vagas) Prefeitura de Aurora - processo seletivo com inscrições até quinta-feira, 12 de junho (161 vagas) Prefeitura de Farias Brito - processo seletivo com inscrições até terça-feira, 10 de junho (13 vagas) Prefeitura de Fortaleza - processos seletivos com inscrições até 22 de junho (45 vagas) Prefeitura de Icó - concursos com inscrições até 29 de junho (88 vagas) Instituto Doutor José Frota (IJF) - inscrições para cursos de ortopedia e traumatologia abrem nesta segunda-feira, 9 de junho, até sexta-feira, 13 de junho (4 vagas) Leia mais TCU abre inscrições para concurso de nível médio

5 dicas de estudo para o Concurso Público Nacional Unificado Sobre o assunto TCU abre inscrições para concurso de nível médio

5 dicas de estudo para o Concurso Público Nacional Unificado Polícia Federal (1.000 vagas)

O Governo Federal confirmou a abertura de novo concurso público para a Polícia Federal (PF) com 1.000 vagas. São oportunidades para cinco cargos de nível superior. As inscrições seguem até as 18h da sexta-feira, dia 13 de junho. As oportunidades são distribuídas entre diferentes localidades e os cargos são os seguintes:

Agente (630 vagas)



Escrivão (160 vagas)

Delegado (120 vagas)

Perito Criminal (69 vagas)

Papiloscopista (21 vagas) As vagas são para jornadas de 40 horas semanais e remunerações mensais de R$ 14.164,81 a R$ 26.800. A taxa de inscrição varia entre R$ 180 e R$ 250. A banca organizadora é a Cebraspe e as inscrições e informações sobre o exame podem ser conferidas no site. IMIP (2 vagas) O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP) abriu seleção de duas vagas para a contratação de dois profissionais de nível superior.