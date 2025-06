Concurso Nacional Unificado: Governo Federal autoriza 2.021 vagas; veja lista

Articulista quinzenal do O POVO

Beatriz Cavalcante Articulista quinzenal do O POVO

A previsão é que ao todo sejam geradas 3.652 vagas distribuídas entre 36 órgãos da administração pública na segunda edição do Enem dos Concursos

O Governo Federal autorizou 2.021 vagas para a segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), conforme publicação do Diário Oficial da União (DOU), desta terça-feira, 3 de junho.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

São 2.844 para nível superior e 508 para intermediário. Além disso, 2.480 serão de provimento imediato e 1.172 de provimento no curto prazo, após a homologação dos resultados.

Veja o calendário do CPNU 2, com dois dias de aplicação de provas ao fim da matéria

A primeira portaria desta terça-feira autoriza 300 vagas para o cargo de analista do Seguro Social no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Já a portaria nº 4.265 destina 21 vagas no cargo de técnico de Assuntos Educacionais para a Fundação Escola Nacional de Administração Pública (Enap).