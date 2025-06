IJF abre inscrição para formação complementar em ortopedia e traumatologia

Com início das atividades previsto para 21 de julho, o curso tem duração de 12 meses, com carga horária total de 2.080 horas . A formação combina ensinamentos práticos e teóricos. Confira abaixo a documentação exigida:

A primeira etapa conta com prova objetiva, que vale oito pontos com caráter eliminatório. Serão 50 questões de múltipla escolha.

Documento de Identidade (cópia simples);



Formulário de inscrição devidamente preenchido;



Formulário de currículo simplificado devidamente preenchido com cópia simples dos documentos comprobatórios;



Cópia do Diploma de conclusão do curso de graduação em Medicina ou documento comprobatório de conclusão do curso e, se estrangeiro, apresentar o documento de revalidação do diploma do curso no Brasil;



Cópia de Comprovante de Inscrição no CRM (qualquer estado);



Cópia do Certificado de conclusão da Residência Médica em Ortopedia e Traumatologia.

Profissionais com formação em residência médica em ortopedia e com registro ativo no Conselho Regional de Medicina (CRM) podem se inscrever para as aulas.

Conforme a Prefeitura, em caso de aprovação, o candidato também deverá apresentar o título de especialista da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT) no momento da matrícula.

Serviço

Cursos complementares no IJF

Quando: 9/6 até 13/6

Inscrições: formulário online