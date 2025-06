Chamamento dos 17 aprovados do concurso da Semace é autorizado, diz Elmano

Articulista quinzenal do O POVO

O governador do Ceará publicou em suas redes sociais a autorização para chamar os concursados que aguardavam

O chamamento dos 17 aprovados do concurso da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) é autorizado, segundo o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), anunciou nesta sexta-feira, 6 de junho.

O certame ainda conta com 80 aprovados, mas para cadastro de reserva (CR). A prova foi realizada em 2023.