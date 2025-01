Construção do ITA em Fortaleza traz inovação com patentes inéditas em estrutura de concreto

As tecnologias da Impacto são utilizadas em obras em diversos estados do Brasil. / Crédito: Divulgação

A construção do novo campus do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) em Fortaleza vem se destacando pela utilização de uma estrutura de concreto inovadora, desenvolvida com a incorporação de nove patentes registradas no Ceará. As tecnologias são da Impacto Protensão, empresa cearense referência em soluções de engenharia. Entre as inovações utilizadas no projeto, o destaque vai para o Sistema PavPlus, uma solução patenteada voltada para edificações que otimiza a estrutura de concreto. No total, nove patentes da Impacto Protensão estão sendo aplicadas na construção do ITA Fortaleza, abrangendo métodos de sustentação, reforço estrutural e eficiência no uso de materiais.

O projeto do novo campus apresenta um design arquitetônico moderno e funcional, acompanhado de uma estrutura sustentável. A obra foi planejada para atender aos padrões de excelência acadêmica da instituição, que é reconhecida internacionalmente pela formação de engenheiros de alto nível.

A mente por trás da inovação

As tecnologias da Impacto Protensão foram idealizadas pelo seu sócio-fundador, o engenheiro civil Joaquim Caracas. O empresário é ex-aluno da Universidade Federal do Ceará (UFC) e da Escola Preparatória de Cadetes do Ar (EPCAR) e também ex-aluno da escola Júlio Holanda, em Guaramiranga. As vantagens das inovações tecnológicas em relação às estruturas de concreto tradicionais estão no fato de oportunizar maior velocidade, diminuição da mão de obra e utilização de menos aço e concreto, o que tornam as estruturas mais econômicas, explica o engenheiro. “Inovação é invenção, tem que ser mais barato. Inventar um negócio mais caro não tem sentido”, frisa.

A Impacto Protensão acumula uma série de conquistas no setor de inovação, incluindo prêmios nacionais como o Prêmio CBIC de Inovação e Sustentabilidade e o apoio de programas como Finep e IEL. Ao todo, empresa possui 29 patentes concedidas, sendo duas internacionais. Além disso, mais 20 patentes estão em andamento, de acordo com seu fundador. Liderança local Joaquim calcula que cerca de 98% das obras realizadas em Fortaleza utilizam estruturas de concreto da Impacto. Tecnologias essas que já são utilizadas em obras em diversos estados do Brasil, demonstrando o alcance e a eficácia das soluções criadas. “Hoje nós temos obras de Manaus a Santa Catarina usando todas as tecnologias do Ceará. Nós estamos bem mais adiantados que a turma do Sul. A patente da PavPlus saiu em junho do ano passado e é a segunda invenção brasileira em estruturas de concreto”, afirma Joaquim Caracas.