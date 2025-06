Com 3.652 vagas, FGV será a banca organizadora do Concurso Unificado

No processo seletivo, a FGV será responsável pelo planejamento, organização, realização, processamento e resultado final para homologação do segundo CPNU

A Fundação Getulio Vargas (FGV) será a banca organizadora responsável pela segunda edição do Concurso Nacional Público Unificado (CNPU) , que irá oferecer 3.652 vagas em 36 órgãos do poder Executivo federal.

Também terá como tarefa toda e qualquer logística necessária à execução dos serviços, sob a coordenação geral do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

Em abril deste ano, o órgão convocou as bancas interessadas na organização do certame. No modelo de chamamento, com dispensa de licitação, as empresas apresentam suas ofertas ao Poder Público.

O formato foi o mesmo adotado na primeira edição do concurso unificado, quando a banca responsável escolhida foi a Fundação Cesgranrio.