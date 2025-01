MEC autoriza 2ª etapa do campus do ITA no Ceará

O evento ocorrerá na Base Aérea de Fortaleza, a partir das 13h, com a presença do ministro da Educação, Camilo Santana / Crédito: FCO FONTENELE

A solenidade de assinatura da Ordem de Serviço para implementação do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) em Fortaleza, no Ceará, ocorrerá na próxima segunda-feira, 27, com a presença do ministro da Educação, Camilo Santana. O evento ocorrerá a partir das 13 horas (horário de Brasília), na Base Aérea de Fortaleza. A cerimônia também contará com a presença do ministro da Defesa, José Múcio (PRD).

O ITA é uma instituição de ensino superior pública, da Força Aérea Brasileira, ligada ao Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA). O instituto com sede em São José dos Campos-SP, desde 1950, agora conta com um futuro campus em Fortaleza.

Leia mais ITA: 73 dos 180 aprovados no vestibular fizeram a prova em Fortaleza

No total, o Governo Federal prevê um investimento de R$ 180 milhões nas obras do novo ITA cearense, que funcionará na Base Aérea de Fortaleza. A instituição tem previsão para formação de turmas e início dos primeiros cursos em 2027. O convênio da implantação do ITA inclui a fase inicial, com a elaboração dos projetos executivos, a construção do primeiro bloco de alojamentos e parte da estrutura do bloco de ensino que abrigará os cursos de engenharia.