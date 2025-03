Concurso público para o ITA no Ceará é autorizado; confira

Unidade do ITA no Ceará será na Base Aérea de Fortaleza / Crédito: FCO FONTENELE

Foi autorizada, nesta sexta-feira, 21, a realização de concurso público para o provimento de 110 vagas no quadro de pessoal do Comando da Aeronáutica para lotação no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) do Ceará. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O anúncio foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) e divulgado pelo ministro da Educação, Camilo Santana (PT), por meio de suas redes sociais.