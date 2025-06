Três empresas cearenses recebem Selo ESG-FIEC por práticas sustentáveis

Mais três empresas cearenses recebem selo ESG / Crédito: José Sobrinho/ Sistema FIEC

Três empresas cearenses foram certificadas, nesta terça-feira, 3, com o Selo ESG-FIEC, chancela concedida pela Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC) a organizações que adotam práticas sustentáveis nas dimensões ambiental, social e de governança corporativa. A cerimônia de entrega foi realizada na Casa da Indústria, em Fortaleza, e reuniu representantes das empresas agraciadas, dirigentes da FIEC, autoridades e entidades do setor produtivo.



Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado As empresas reconhecidas nesta edição foram: Santelisa Embalagens, do Grupo Telles; Central de Correias e Correntes, com atuação no setor de logística e transporte industrial; e Termaco Operações Portuárias, que se torna a primeira da área de operações portuárias a receber a certificação.

O Selo ESG-FIEC foi criado em 2022 com o objetivo de reconhecer e atestar o compromisso das empresas com práticas que alinhem crescimento econômico a responsabilidade socioambiental. Desde então, 26 empresas já foram certificadas, de um total de 68 que passaram pelo processo de avaliação conduzido pela equipe técnica da Federação. O processo de certificação inclui análises de indicadores, evidências práticas e auditoria externa. A certificação é concedida em parceria com o Bureau Veritas, organismo internacional de verificação e inspeção presente em mais de 140 países.

Durante o evento, o presidente da FIEC, Ricardo Cavalcante, destacou que a iniciativa busca contribuir para o fortalecimento da indústria cearense em parâmetros reconhecidos globalmente. “Estamos felizes em mostrar para o Ceará, o Nordeste e o Brasil como a indústria cearense é preocupada com o meio ambiente, o social e a governança. A cada entrega do Selo ESG-FIEC renova-se em nós o sentimento de que estamos no caminho certo”, afirmou Cavalcante.