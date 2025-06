BB lança capacitação gratuita em ESG e Negócios Internacionais para importadores e exportadores

O Banco do Brasil lançou uma capacitação gratuita em práticas ESG e Negócios Internacionais para empresas importadoras e exportadoras. A ideia é tornar essas companhias mais competitivas e ampliar suas oportunidades de negócio, com aulas em temas como cadeia de valor, créditos de carbono e regulação internacional.

"A adoção de critérios ASG na sigla em português é cada vez menos um diferencial competitivo, e cada vez mais um requisito no comércio internacional. Empresas que não se adaptarem podem enfrentar barreiras comerciais, enquanto aquelas que incorporam boas práticas ampliam suas oportunidades e fortalecem sua competitividade no mercado global", diz o head de Negócios Internacionais do BB, Juliano Marcatto.