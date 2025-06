TIM publica relatório ESG com 300 indicadores após liderar ranking sustentável (ISE) da B3

Depois de ficar no topo do ranking das empresas mais sustentáveis do Brasil, de acordo com a recente carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3, a TIM publica seu 21º Relatório ESG, com mais de 300 indicadores e os resultados obtidos em temas como gestão climática, energia renovável, gestão de resíduos, inclusão digital e diversidade, entre outros. O documento atualiza também o plano estratégico da companhia em ESG, com metas que orientam a atuação da empresa no curto, médio e longo prazos.

"Publicamos relatórios ESG há mais de duas décadas. Ou seja, iniciamos a nossa jornada muito antes dessa sigla ser amplamente utilizada porque reconhecemos essa agenda como crucial para o futuro e estratégico para o negócio", disse em nota o vice-presidente de Assuntos Regulatórios e Institucionais da TIM, Mario Girasole. Ele destacou pilares da empresa como diversidade e inclusão, transição energética e economia circular, ética e transparência, entre outros. "Os avanços de 2024 e as novas metas presentes nesse documento fortalecem ainda mais a nossa jornada ESG, ratificada pela liderança no ISE e outros diversos reconhecimentos nacionais e internacionais", acrescentou. De acordo com a TIM, o compromisso com a gestão de suas emissões - contribuindo para reduzir os efeitos da emergência climática - foi um dos destaques do Relatório ESG 2024. Ao fim de 2024, mais de 60% da energia utilizada pela operadora já era de usinas de fontes renováveis, com predominância de plantas solares.

A empresa também aumentou em 148% - acima da meta de 110% - a ecoeficiência no tráfego de dados. Isso significa que vem conseguindo trafegar mais voz e dados sem aumentar o consumo de energia. "Essas e outras iniciativas resultaram em uma nota máxima no CDP pelo segundo ano seguido, mantendo a TIM no seleto grupo de companhias classificadas como 'A List' e consideradas líderes globais na gestão das mudanças climáticas", informou a companhia. Em 2024, foram recolhidas 6,8 toneladas de resíduos eletroeletrônicos nas urnas espalhadas por lojas e escritórios da empresa, com taxa de reciclagem de 98%.

No eixo social, a TIM reafirmou sua posição como referência em diversidade e inclusão. Em 2024, as mulheres representaram 52% do quadro de colaboradores, com 37,4% ocupando cargos de liderança. A presença de pessoas negras nessas posições também avançou, alcançando 22,1%. A operadora reforçou ainda sua atuação no campo, com mais de 20 milhões de hectares conectados com a rede 4G, impactando a eficiência dos produtores e possibilitando a inclusão digital das comunidades do entorno. Além disso, em parceria com a Gerando Falcões, a TIM implementou a Favela 5G, que conectou a Favela Marte, no interior de São Paulo. Metas