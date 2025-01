Mais de 13 mil empresas cearenses ainda possuem pendências com o Simples Nacional

Prazo para regularização termina nesta sexta-feira, 31 / Crédito: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

A poucos dias do final do prazo para o pedido de adesão ao Simples Nacional, 20.742 cearenses já realizaram a solicitação. Porém, desse montante 13.854 precisam resolver pendências, ou seja, cerca de 66% do total ainda não estão regularizados perante as exigências do ingresso ao regime. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado As informações foram divulgadas pela Receita Federal nessa segunda-feira, 27. Segundo o informado, em todo o Brasil, até a data, o pedido de aderência foi efetuado por 723.684 micro e pequenas empresas. Destas 255.269 foram deferidas.

O prazo para a quitação das pendências termina no último dia útil deste mês, na sexta-feira, 31. Quem não as regularizar será excluído do regime e só poderá pedir a adesão no próximo ano.

Vale destacar que os empreendimentos em atraso já foram excluídos no dia 1º de janeiro, entretanto, eles ainda podem resolver suas obrigações e pedir reingresso. Além disso, é importante lembrar que a exclusão não significa o fechamento do negócio, que poderá continuar operando e emitindo notas fiscais, mas sem as vantagens do regime tributário simplificado, como a redução da carga tributária. Veja como resolver suas pendências no Simples Nacional Para conferir a existência de pendências com o regime, basta acessar os sites do Centro Virtual de Atendimento da Receita (e-CAC) ou do Simples Nacional e fazer as solicitações. Se houver algo a ser regularizado, o sistema vai gerar um relatório, permitindo que a empresa resolva os problemas antes do prazo final.

Nos casos de dívidas, o devedor pode pagar à vista, abater parte da despesa com créditos tributários (recursos que a empresa tem direito a receber do Fisco) ou parcelar os débitos em até cinco anos com o pagamento de juros e multa. O parcelamento pode ser feito também nos portais informados, no serviço “Parcelamento – Simples Nacional”, para as micro e pequenas empresas, e “Parcelamento – Simei" para os microempreendedores individuais (MEI). O acesso é feito com certificado digital ou com conta no Portal Gov.br nível prata ou ouro. A empresa ou o MEI que não concordar com a dívida e quiser contestar o Termo de Exclusão deverá dirigir a contestação ao Delegado de Julgamento da Receita Federal, protocolada via internet, conforme orientado no site do órgão.