Itaú Unibanco capta R$ 1,4 bilhão com IFC e IDB Invest para usos ESG

O Itaú Unibanco captou R$ 1,4 bilhão em recursos em parceria com a IFC, instituição ligada ao Banco Mundial, e com o IDB Invest. A emissão, feita no mercado externo, terá duas séries, e uma delas será totalmente destinada ao financiamento à biodiversidade. A outra, a finalidades sociais.

O título sustentável segue critérios da política de finanças sustentáveis do Itaú, lançada no ano passado, que estão alinhadas a padrões da International Capital Market Association (ICMA) e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).

O R$ 1 bilhão restante será destinado ao financiamento de micro, pequenas e médias empresas. O Estado do Rio Grande do Sul, que vive uma reconstrução após as enchentes do ano passado, receberá cerca de R$ 400 milhões deste total.

"Estamos comprometidos em apoiar nossos clientes na transição para uma economia de baixo carbono, fornecendo o capital necessário para impulsionar o desenvolvimento sustentável e enfrentar os desafios climáticos cada vez mais presentes", diz em nota o diretor da Tesouraria do Itaú, Daniel Goretti.

"Esta iniciativa apoia a preservação do rico patrimônio natural do país e capacita micro, pequenas e médias empresas, proporcionando-lhes o tão necessário acesso ao capital", afirma o diretor regional da IFC para América do Sul, Manuel Reyes Retana.

"Esta emissão histórica de títulos com o Itaú reforça a importância das finanças sustentáveis no avanço da conservação da biodiversidade no Brasil. Esta parceria exemplifica como a inovação financeira pode mobilizar recursos para enfrentar os desafios ambientais, ao mesmo tempo em que promove a prosperidade a longo prazo", diz o diretor e chefe da divisão do Setor Financeiro no IDB Invest, Diego Flaiban.