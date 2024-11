Enel Ceará lucra R$ 68 milhões no 3º trimestre, mas tempo sem energia aumenta

Enel Distribuição Ceará divulgou dados sobre o desempenho no 3º trimestre de 2024. Crédito: FCO FONTENELE

A companhia elétrica também aumentou a frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora (FEQ) em 4%, de julho a setembro, para 4,13 vezes, o que significa, na prática, que as unidades sofreram, em média, pouco mais de quatro quedas de energia cada no período. Nos mesmos meses de 2023, o número era de 3,97 vezes.

Ações para melhorar qualidade dos indicadores Conforme o relatório, ações estão em andamento para melhorar os indicadores de qualidade, os quais foram impactados por “condições climáticas atípicas” entre o fim de 2023 e o primeiro semestre de 2024, segundo o balanço, incluindo investimento adicional, aceleração de manutenções preventivas, controle da operação dos atendimentos emergenciais, entre outros. “A instalação de 272 equipamentos telecomandados, instalação adicional de 120 fusesaver (equipamento de proteção para redes monofásicas), 210 mil podas além das já realizadas, 50 quilômetros (km) de rede para novas interligações (aumentar a flexibilidade operacional) e reforço de rede” foram citadas no documento pela Enel Ceará. 47 mil novas unidades consumidoras A distribuidora contou com 47,2 mil novos consumidores efetivos faturados entre o terceiro trimestre de 2024 e igual período de 2023, com crescimento de 1,1% considerando o mercado cativo e clientes livres. Entre o segundo e o terceiro trimestre, a alta foi menor (0,9%), adicionando 36,6 mil novos clientes à rede.

Perdas de energia Além disso, o trimestre contou com perdas totais de energia de 17,61%, com alta anual de 1,10 ponto percenutal (p.p.) e queda trimestral de 0,12 p.p. A distribuidora vinculou o cenário ao aumento de carga pelas altas temperaturas no ano e destacou um plano de combate às perdas como um dos pilares de prevenção e recuperação da receita. Receita cresce no trimestre, mas cai no ano A receita líquida da Enel Ceará ficou em R$ 2,3 bilhões no terceiro trimestre, um crescimento de 12% no ano a ano; ao passo que, no acumulado de janeiro a setembro, houve queda de 5%, para R$ 6,1 bilhões. Já os custos e despesas operacionais apresentaram alta anual de 20,1%, de cerca de R$ 347,8 milhões, totalizando R$ 2 bilhões. Aumento de ações judiciais cíveis A Enel pontuou um volume maior de ações cíveis no período, com aumento de R$ 9,1 milhões em provisão para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas; bem como aumento de R$ 2,5 milhões na rubrica de pessoal, pois o novo plano de investimentos da companhia contempla a substituição de colaboradores terceirizados por próprios, entre outros.