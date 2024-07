Com novos funcionários, Enel Ceará quer diminuir em até 20% o tempo de atendimento

FORTALEZA-CE, BRASIL, 11-07-2024: Enel lança novos investimentos no Ceará. (Foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

A Enel Distribuição Ceará quer diminuir o tempo de atendimento, principalmente em situações de emergência, em até 20%. A meta, conforme explicado pelo presidente da companhia no Estado, José Nunes Almeida, será atingida com a contratação de novos funcionários. Até 2026, por exemplo, 1.800 novos profissionais reforçarão as equipes de campo. A primeira turma foi apresentada nesta quinta-feira, 11, e estão sendo formados trabalhadores para o suporte de emergência, manutenção e combate às perdas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Só neste ano, já foram contratados cerca de 30 novos funcionários, sendo que, até o fim de 2024, a empresa chegará a 530 novos colaboradores.

A grande maioria vai trabalhar em Fortaleza, porém, também foram contemplados os municípios de Itapipoca e Sobral. Além disso, serão incorporados 120 novos veículos para agilizar o apoio aos clientes. De acordo com presidente da Enel no Ceará, a internalização de eletricistas é muito importante para atender à demanda no momento mais crítico, ou seja, quando há falta de energia e o cliente liga para o restabelecimento dessa energia. "Sempre trabalhamos com empresas parceiras e continuaremos trabalhando com elas, pois têm sido importantes em nosso processo em outras áreas. No entanto, na área de atendimento emergencial, entendemos que estrategicamente é importante trabalharmos com profissionais próprios, qualificados e com experiência acumulada, para um atendimento cada vez mais ágil."



Ela trabalhava na parte administrativa mas, com o tempo, foi desenvolvendo uma paixão pela função que estava realizando e, ao receber o convite para fazer o curso de eletricista, aceitou imediatamente. "Havia o receio por sermos geralmente apenas homens na área, mas descobri que é uma experiência maravilhosa e gratificante, mesmo sabendo que nem sempre será fácil." Também destacou que a empresa a deixa muito segura, mas ainda não começou os atendimentos pois ainda falta uma etapa para a conclusão do curso. Quando estiver pronta, atuará em Fortaleza.