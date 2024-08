MME e Enel Ceará assinam termo de compromisso para expansão de energia no meio rural

De acordo com o documento, o projeto visa garantir que novos consumidores residentes no meio rural, que ainda não têm acesso ao serviço público de energia elétrica, possam ser conectados à rede elétrica.

O termo de compromisso estabelece que a execução será realizada sob as diretrizes do manual de operacionalização do programa Luz Para Todos, que tem como meta promover a inclusão energética no Brasil.

A vigência do termo é até 31 de dezembro de 2025, passando a valer desde a sua assinatura, no dia 7 de agosto deste ano. A assinatura do compromisso contou com a participação de representantes das entidades envolvidas, conforme detalhado abaixo.