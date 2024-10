Bairros de Fortaleza ficam sem energia após erro em sistema da Enel

No cruzamento entre as avenidas Domingos Olímpio e Aguanambi, no José Bonifácio, semáforos pararam de funcionar, o que congestionou o trânsito e impediu o fluxo adequado de ônibus e outros veículos.

Outros bairros da Capital, conforme O POVO apurou, apresentaram falhas ou oscilação na energia elétrica. São eles:

Aldeota



Benfica



Centro



Fátima



José Bonifácio



Parque Iracema



Parquelândia



Parreão



Rodolfo Teófilo

No cruzamento entre as avenidas Carapinima e 13 de Maio, no Benfica, também foram registrados semáforos inoperantes. Isto congestionou o trânsito e as filas de carros se estendiam até a rua Juvenal Galeno.

A Enel acrescentou estar apurando as causas da queda de energia na Cidade e que “de imediato, iniciou a realização de manobras para diminuir o impacto aos clientes e restabelecer o fornecimento de energia”.