Enel

A Enel é uma multinacional italiana que atua no setor de energia. Originalmente, significava Entidade Nacional de Eletricidade (Ente nazionale per l'energia elettrica) e, a princípio, foi estabelecida como uma entidade pública no final de 1962, e depois transformada em uma sociedade anônima em 1992. Hoje, no Brasil, tem as concessões do serviço de distribuição do Ceará, parte de São Paulo e Rio de Janeiro, além de atuação no mercado livre de energia e na geração distribuída.