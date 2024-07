Enel Ceará irá investir R$ 3 milhões em projetos de eficiência energética do Estado

As propostas deverão ser voltadas para clientes atendidos na área de concessão da Enel Ceará Crédito: FCO FONTENELE

A Enel Distribuição Ceará irá R$ 3 milhões em projetos de eficiência energética do Estado. Segundo a empresa, valor representa recorde de investimentos da distribuidora no Ceará, além de ser o dobro do montante previsto para 2024. A iniciativa será financiada com recursos do Programa de Eficiência Energética (PEE) da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). A seleção será realizada por meio da Chamada Pública de Projetos (CPP 001/2023). As inscrições iniciaram nesta sexta-feira, 5 de julho, e irão continuar até as 17h do dia 5 de agosto. Do montante a ser concedido para o Estado, R$ 750 mil serão destinados a propostas de tipologia de iluminação pública, e R$ 2,25 milhões estão reservados para projetos relacionados a comércio e serviços, industrial, poder público, serviços públicos, residencial e rural.