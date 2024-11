Enel Ceará amplia atendimento com novos pontos no Ceará

As unidades já estão abertas ao público, ficando localizadas em Fortaleza, Juazeiro do Norte e Sobral

As unidades estão localizadas nos bairros Antônio Bezerra, Centro, Messejana e Papicu, em Fortaleza , além de Juazeiro do Norte e Sobral , e já estão abertas ao público.

A Enel Ceará, em parceria com o programa Vapt Vupt do Governo do Estado, inaugurou seis novos pontos de atendimento, expandindo o acesso aos serviços da companhia tanto em Fortaleza quanto no Interior.

Os atendimentos nas unidades de Messejana, Juazeiro do Norte e Sobral serão realizados mediante agendamento prévio, que pode ser feito na plataforma online do Vapt Vupt ( meuvaptvupt.com.br ).

Nessas unidades, os clientes terão acesso a diversos serviços, como troca de titularidade, parcelamento de contas e solicitação de novas ligações.

Nas demais unidades da Capital, como Antônio Bezerra, Centro e Papicu, o atendimento será feito por ordem de chegada nos totens de autoatendimento para serviços mais rápidos, como consulta de débito, emissão de segunda via e pedidos de religação.

Gisele Jucá, gerente de Serviços ao Cliente da Enel Ceará, destaca que a expansão faz parte do plano de investimentos da empresa para o estado, anunciado no início do ano. "Nosso objetivo é aumentar a proximidade com a comunidade e facilitar o acesso aos nossos serviços, ampliando a cobertura em Fortaleza e chegando a mais pessoas no interior", explicou a gerente.