Enel anuncia plano com investimento de R$ 4,8 bi no Ceará até 2026

Dentre as iniciativas apresentadas pela distribuidora, destaca-se a intensificação das manutenções preventivas, o aumento do número de podas preventivas e a modernização da rede elétrica.

A Enel Distribuição Cear á anunciou um plano com investimento de R$ 4,8 bilhões no Estado até 2026 em toda a área de concessão . As medidas começaram a ser implementadas de imediato e são desencadeadas pela insatisfação em relação à qualidade dos serviços da empresa. O valor representa uma média anual de R$ 1,6 bilhão neste período, um aumento de cerca de 44% em comparação à média anual de investimentos dos últimos seis anos.

Anteriormente, o diretor-presidente da distribuidora, José Nunes de Almeida Neto, adiantou ao O POVO que três novas subestações seriam construídas. Estas seriam na região do Vale do Jaguaribe, e as outras duas em Barroquinha e Fortaleza, no espaço da Universidade Estadual do Ceará (Uece).

Também será implementado mais de 170 km de rede de alta tensão para apoiar os novos pontos de suprimentos. Fora os 10 mil km de média e baixa tensão serão construídos, para dar apoio às estruturas e conexão de novos clientes.

De equipamentos e materiais, mais de 13 mil transformadores e 123 mil postes serão inseridos na infraestrutura atual.

De acordo com o diretor-presidente da Enel Ceará, a empresa está mobilizada aos desafios do presente e do futuro do setor elétrico e vai manter o compromisso de buscar a melhor energia para o Estado.

"Nesse contexto, esse plano aponta uma série de soluções que vão contribuir para reduzir o número de interrupções de energia e o tempo médio de atendimento aos clientes."

Na área de atendimento, a companhia está planejando investir, nos próximos três anos, em reforma, ampliação e climatização de novas lojas, canais digitais, autoatendimento e unidades móveis.