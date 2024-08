Banco do Nordeste lucra R$ 1 bilhão no 1° semestre, alta de 11%

Resultado foi apresentado na manhã desta terça-feira, 20, na sede do BNB, em Fortaleza Crédito: Ana Luiza Serrão

O Banco do Nordeste registrou um lucro líquido de R$ 1,02 bilhão no primeiro semestre de 2024, referente a um aumento de 11% em relação a igual período do ano anterior. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado No Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), foram mais de R$ 21 bilhões em desembolsos nos primeiros seis meses deste ano. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Um volume histórico para o período, que representa um aumento de 25,8% na base anual. Os resultados foram adiantados pela jornalista Beatriz Cavalcante.

O presidente do banco, Paulo Câmara, vê a expansão dos desembolsos e do volume de novas contratações estarem em linha com a melhoria da concessão de crédito. Impactos na economia Tais recursos foram fundamentais para a geração ou manutenção de, aproximadamente, 282 mil empregos, segundo estimativa do Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste (Etene). Os impactos econômicos do FNE geraram, ainda, uma adição de R$ 3,59 bilhões na massa salarial do Nordeste e R$ 901,8 milhões na arrecadação tributária.

Desenvolvimento sustentável Já o resultado operacional do BNB foi de R$ 1,9 bilhão no período, equivalente a uma alta de 15% em relação ao primeiro semestre de 2023. "Esses resultados são decorrentes de um trabalho contínuo e dedicado, focado na promoção do desenvolvimento sustentável, na melhoria dos indicadores sociais e econômicos em nossa região", segundo Paulo. A rentabilidade sobre o patrimônio líquido médio ficou em 18,9% ao ano no primeiro semestre deste ano, uma queda de 1,4 ponto percentual em comparação a igual período de 2024.

Isso foi reflexo do cenário de elevação do patrimônio líquido devido à incorporação de crescimentos do lucro líquido no período, segundo o BNB. A inadimplência acima de 90 dias da carteira própria do BNB contou com redução de 0,6 ponto percentual na base anual, em 2,6%. Ceará O Ceará contratou R$ 4,32 bilhões em financiamentos no primeiro semestre com FNE, do total de R$ 23 bilhões gerais contratados pelo BNB. O montante cearense equivale a 18,8% do total.