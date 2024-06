Resultado do concurso do Banco do Nordeste é divulgado nesta sexta, 28; veja como acessar

As consultas poderão ser realizadas de forma individual na página da organizadora do concurso, a Fundação Cesgranrio

À espera dos candidatos pelo resultado do concurso público de nível médio do Banco do Nordeste (BNB) em 2024 chega ao fim nesta sexta-feira, 28. A instituição vai divulgar o resultado final para o preenchimento das vagas e formação de cadastro de reserva no Diário Oficial da União (DOU).

As consultas poderão ser realizadas de forma individual na página da organizadora do concurso, a Fundação Cesgranrio, a partir das 10 horas. Além disso, os candidatos aprovados podem obter informações sobre as convocações e as contratações no edital de homologação do certame.

Acordos coletivos da categoria bancária estabeleceram, ainda, que os novos contratados tenham benefícios legais, corporativos e outros, como auxílio-refeição, auxílio Cesta Alimentação, 13ª Cesta Alimentação, auxílio-creche e seguro de vida em grupo.