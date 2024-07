BNB lança app que facilita abertura de contas e crédito 

O Banco do Nordeste (BNB) anuncia o aplicativo BNB Parceiro MPE direcionado ao segmento de Micro e Pequenas Empresas (MPE) que promete facilitar e agilizar a realização de cadastro, abertura de conta digital e solicitação de proposta de financiamento. Disponível para download em sistemas Android e iOS.

A plataforma reúne informações sobre as linhas de crédito do Banco disponíveis e permite conferir o valor de operações de crédito já realizadas e o saldo devedor. Também é possível solicitar boletos correspondentes às parcelas restantes do financiamento, além de acesso a orientações, dicas sobre gestão e artigos relevantes sobre o segmento com o conteúdo voltado a capacitação e educação financeira.

