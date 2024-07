Programa vai viabilizar microcrédito de até R$ 6 mil para inscritos no CadÚnico

Lançamento nacional do programa Acredita no Primeiro Passo com ministro do MDS, Wellington Dias, no Palácio da Abolição. Brenda Costa foi uma das benificiadas do programa Crédito: FÁBIO LIMA

Os primeiros 100 contratos de microcrédito junto ao Banco do Nordeste (BNB) sob garantia da União para pessoas inscritas no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais) foram firmados em Fortaleza nessa quinta-feira, 4. Os empréstimos produtivos do programa Acredita no Primeiro Passo - Ceará terão orientação técnica aos empreendedores e juros de 0,8% ao mês (a.m.). Atualmente, cerca de 5,8 milhões de cearenses estão inscritos no CadÚnico, recebendo benefícios como o Bolsa Família. Em âmbito nacional, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) mapeou aproximadamente 4,5 milhões pessoas inscritas no CadÚnico que empreendem, além de outras 14 milhões que desejam abrir seu próprio negócio. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O Ceará foi o estado escolhido para o lançamento nacional do programa, que pretende viabilizar cerca de 1,25 milhão de transações de microcrédito, emprestando em média R$ 6 mil.

Somente para 2024, a União promete viabilizar a aplicação de R$ 500 milhões via Fundo Garantidor de Operações (FGO-Acredita no Primeiro Passo). Conforme o Governo Federal, esse esforço deve viabilizar a injeção de mais de R$ 7,5 bilhões na economia nacional até 2026. Programa Acredita no Primeiro Passo visa promover o acesso a microcrédito orientado a pessoas inscritas no CadÚnico que desejam empreender Crédito: FÁBIO LIMA O ministro do MDS, Wellington Dias, destaca que a oferta de crédito barato aos inscritos no Cadúnico que desejem empreender não significa que esses perdem imediatamente o direito a benefícios sociais.