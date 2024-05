Banco do Nordeste já investiu R$ 4,3 bilhões no Ceará por meio do Agroamigo

O presidente do BNB, Paulo Câmara, destacou a importância do Agroamigo para transformar a realidade da agricultura familiar Crédito: AURÉLIO ALVES

O programa de microcrédito rural do Banco do Nordeste, o Agroamigo, já aplicou mais de R$ 4,3 bilhões apenas no Ceará. Os números foram divulgados na comemoração de 19 anos de atuação do programa na quinta-feira, 23. Nesse período, o programa já investiu na região Nordeste e parte dos estados do Espírito Santos e de Minas Gerais, mais de R$ 35 milhões, por meio de cerca de 7,6 milhões de operações.