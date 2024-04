Banco do Nordeste anuncia integração ao projeto DREX 

O Banco do Nordeste (BNB) anuncia a participação no projeto de desenvolvimento da moeda digital do Brasil, o Drex. Fará parte da etapa de realização de testes utilizando ferramentas do sistema financeiro para avaliar a segurança das operações. Pelo cronograma do Banco Central a moeda começara a circular em 2024

Segundo Carlos Eduardo Gaspar, gerente do Hub de Inovação do BNB (Hubine), a nova moeda digital trará agilidade às operações, aumento na segurança dos processos, redução de custos operacionais e consequente diminuição dos juros aos clientes. “Nesse sistema, o dinheiro não existe fisicamente. O que existe é um registro em uma blockchain, que é uma espécie de livro de registros compartilhado, que dá segurança praticamente absoluta a transações e rastreamento de ativos. Para que uma transferência seja efetivada, milhares de computadores no mundo têm de validar as informações repassadas pelas duas partes”, explica.

Baseado em blockchain, o Brasil entrará na fase dos contratos inteligentes, com segurança jurídica e validação instantânea.