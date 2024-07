BNB vai aplicar R$ 21,5 bi no Plano Safra 2024/2025. Mariana Parente em 27-06-2017. Crédito: MARIANA PARENTE

Já a agricultura empresarial terá R$ 11,5 bilhões, mantendo o patamar de investimentos feitos pelo BNB nos grandes projetos. A oferta de crédito e o programa de compra de alimentos pelo Governo Federal servem tanto para produzir alimentos para a população como também evitar a inflação, pontua Lula. "O que nós precisamos é incentivar as pessoas a plantarem o máximo possível e garantir que, na hora da colheita, a gente não vai deixar eles terem prejuízo porque plantaram demais. O governo tem que garantir um pagamento correto. Se a gente produzir mais leite, queijo, tomate, pepino, chuchu, não vai ter inflação de alimentos", afirma.

Plano Safra: Ciclo 2023/2024 As contratações do Plano Safra do ciclo 2023/2024, encerradas em junho deste ano, somaram mais de R$ 20 bilhões, o que representa um crescimento de 18% em relação ao contratado em todo ano safra anterior. Os valores correspondem a aplicações na agricultura familiar e na agricultura empresarial. Para a agricultura familiar 2023/2024, o BNB informa que aplicou mais de R$ 9,4 bilhões, 86% a mais do que o registrado no ciclo anterior, crédito pulverizado em mais de 718 mil operações de crédito. A instituição financeira também destaca a expansão do atendimento do Agroamigo Mais, programa de microfinança rural do BNB, que resultou em um crescimento no número de agentes de crédito de 900 para 1,3 mil, em menos de um ano. De acordo com o banco, atualmente o programa atua com microcrédito rural em todos os 2.074 municípios da área de atuação da instituição. Plano Safra: BNB O BNB participa do Plano Safra atendendo a produtores rurais e agricultores familiares de todos os portes que atuam na região Nordeste e parte dos estados do Espírito Santo e de Minas Gerais, ofertando crédito para investimento, custeio e comercialização. “Respondemos pelo financiamento de 95% da agricultura familiar da Região Nordeste. São os produtores que colocam comida na mesa da população e que giram a economia, sobretudo fora dos grandes centros urbanos. Além disso, estamos presentes em todos os polos de desenvolvimento do agronegócio”, destacou Paulo Câmara.