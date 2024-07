Banco do Nordeste assina R$ 52 milhões em contratos na Expocrato 2024

A Expocrato 2024 deve movimentar R$ 100 milhões em novos negócios com o banco Crédito: Victor Cruz/Divulgação

Ao longo da 71ª Exposição Centro Nordestina de Animais e Produtos Derivados (Expocrato), realizada no município do Crato, Sul do Ceará, o Banco do Nordeste (BNB) está programado para assinar contratos de financiamento no valor de R$ 52 milhões. Estes recursos serão direcionados a agricultores familiares, microempreendedores urbanos, produtores rurais de grande porte e empresas de diversos setores em toda a região do Cariri. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Prevista para atrair cerca de 600 mil visitantes durante seu período de 13 a 21 de julho, a feira já despontou em sua abertura oficial com a formalização de financiamentos por parte do BNB.

Também com o estabelecimento de parcerias do banco com a Federação de Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec) e a empresa Cequip Importação e Comércio Ltda. Para o primeiro semestre de 2024, as agências do BNB em Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha já têm planejado aplicar mais de R$ 400 milhões em créditos, com destaque para os R$ 132 milhões destinados aos microempreendedores urbanos pelo programa Crediamigo. Com expectativas otimistas para a Expocrato deste ano, o banco estima movimentar aproximadamente R$ 100 milhões em novos negócios durante o evento.