Mucuripe: Licitação para requalificar acesso ao Terminal de Passageiros é publicada

Cedido à iniciativa privada em abril deste ano, o Terminal de Passageiros do Porto de Fortaleza terá uma requalificação do acesso ao equipamento.

A Companhia Docas do Ceará (CDC), que administra o porto, publicou uma licitação no Diário Oficial da União da última quarta-feira, 14, para a contratação do serviço, como O POVO adiantou em fevereiro deste ano.

O objetivo, diz a CDC, visa fortalecer "a atividade turística, com a expectativa de incremento da movimentação de pessoas, no Terminal Marítimo de Passageiros, após o seu arrendamento por empresa especializada."