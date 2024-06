Companhia Docas quer áreas de apoio logístico para o Porto do Mucuripe

Administradora do terminal vai lançar edital com informações e regras será publicado na próxima segunda, 10. Objetivo é reduzir o congestionamento nas vias de acesso ao Porto

A Companhia Docas do Ceará (CDC) quer diminuir o fluxo e os congestionamentos causados pelos caminhões no entorno do Porto de Fortaleza, no bairro Mucuripe. Para isso vai publicar um chamamento no qual deve selecionar áreas logísticas de apoio ao terminal.

Na última sexta-feira, 7, a CDC tornou a intenção pública ao publicar informe no Diário Oficial da União com este objetivo.

No texto, informa que será publicado um edital com as diretrizes e regras para o chamamento público, com informações sobre a documentação necessária e empresas habilitadas a participarem. O documento está previsto para ser divulgado na próxima segunda-feira, 10, através do site da companhia.