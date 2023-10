Temporada de cruzeiros inicia em Fortaleza; veja os navios previstos

Segundo a Setur, cada passageiro deve gastar em média R$ 600 no Ceará. Primeiro cruzeiro, com 150 passageiros, chega ao Terminal de Passageiros do Porto do Mucuripe

O primeiro navio de cruzeiro da temporada 2023/2024 chega ao Terminal de Passageiros do Porto do Mucuripe, em Fortaleza, nesta terça-feira, 10. O National Geographic Explorer inicia o desembarque às 13 horas.

Ao todo, segundo a Secretaria do Turismo do Ceará (Setur-CE), há previsão de que o Porto do Mucuripe receba nove navios de cruzeiro.

São os cruzeiros: National Geographic (10/10), Zaandam (28/11), Azamara Quest (30/11), Costa Diadema (8/12), Serenade Of The Seas (26/12), Silver Nova (20/02/2024), Costa Diadema (13/04/2024), World Voyager (21/04/2024) e Silver Wind (22/04/2024).

O primeiro da lista de cruzeiros, o National Geographic possui 81 cabines em que todas possuem vista e banheiros privativos. A embarcação vem de Belém-PA e só deve sair do Ceará na próxima quarta-feira, 11, às 18 horas.

Durante a estada, os tripulantes e passageiros poderão desembarcar. Segundo a Setur, uma parte deve visitar a região serrana de Guaramiranga, enquanto outra parte deve conhecer pontos turísticos de Fortaleza, como o Mercado Central, o Theatro José de Alencar e a Beira Mar.

Yrwana Albuquerque, titular da Setur, destaca que cada viajante gastará, em média, R$ 600 nesta estadia.

"É muito importante superar as expectativas desse turista para ele voltar em outro momento e aproveitar mais do nosso Estado, da nossa gastronomia e artesanato, injetando mais dinheiro na economia e gerando emprego e renda. Estamos negociando para que cruzeiros possam pernoitar em Fortaleza, fazendo com que o turista conheça outros destinos do nosso Estado”, frisa.