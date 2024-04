Terminal Marítimo de Fortaleza, no Mucuripe, receberá nome de Belchior

O texto irá agora à sanção presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Projeto recebeu relatório favorável do senador Cid Gomes (PSB)

Terminal Marítimo de Fortaleza, no Mucuripe, está próximo de mudar de nome e ser nomeado em homenagem ao cantor cearense Belchior. A Comissão de Infraestrutura (CI) aprovou nesta terça-feira, 19, o projeto de lei que denomina o local como Antônio Carlos Belchior. O texto irá agora à sanção presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Nascido em Sobral, o cantor morreu em 2017, aos 70 anos. O projeto de mudança é de autoria do deputado federal Leônidas Cristino (PDT) que exaltou a musicalidade do cantor e o impacto que dele deixou com seus álbuns.

