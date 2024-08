Fragata argentina abre para visitação no Porto do Mucuripe; confira

A fragata navio-escola ARA Libertad, da Marinha Argentina, está atracada no Porto do Mucuripe, em Fortaleza, e abre para visitas a partir desta quarta-feira, 7, até quinta-feira, 8. A embarcação tem como missão completar a formação profissional dos aspirantes argentinos às viagens do ARA Libertad, que é conhecido como Embaixada Flutuante.

Um dos objetivos da missão argentina é reforçar a amizade e a cooperação com os países visitados, promovendo integração. As visitas ao navio são organizadas por uma parceria da Companhia Docas do Ceará, a Marinha da Argentina e a Capitania dos Portos no Ceará.

As reservas das viistas deverão ser feitas pelo site da Companhia das Docas, com agendamento prévio no sistema.