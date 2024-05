Farol do Mucuripe: Elmano revoga decreto que previa remoção de mais de 80 famílias

Remoção de famílias do entorno havia sido publicada em decreto de 2021. Projeto deve ser reformulado, de acordo com decreto

Decreto de remoção de mais de 80 famílias moradoras do entorno do Farol do Mucuripe, no bairro Cais do Porto, em Fortaleza, foi revogado nessa quinta-feira, 25. Decreto publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) revoga documento anterior, publicado em dezembro de 2021.

Decisão considera "a necessidade de reformulação do projeto relativo à reforma do Farol do Mucuripe, no município de Fortaleza". Para isso, gestão considera necessária "a revogação do Decreto Estadual nº34.451, de 09 de dezembro de 2021, que declara de utilidade pública ampla área próxima ao Farol, para fins de desapropriação".

Também nessa quinta-feira, chegaram ao farol as escoras para início das obras de restauro do equipamento. Há 15 dias, o Ministério Público do Ceará (MPCE) recomendou que a Secretaria do Turismo do Ceará (Setur) realizasse o escoramento da laje do farol do Mucuripe para evitar o desabamento da estrutura.