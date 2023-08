Terminal Marítimo de Passageiros de Fortaleza é leiloado por R$ 100 mil

Valor é mais de mil vezes inferior ao do terminal de granéis líquidos MAC 12, de Maceió, vendido no mesmo pregão

O Terminal Marítimo de Passageiros (TMP) de Fortaleza foi vendido por R$ 100 mil para a empresa paulista Aba Infraestrutura e Logística, em leilão realizado na B3, nesta sexta-feira, 11. O investimento mínimo exigido no edital é de R$ 3,2 milhões, em 25 anos, o equivalente a cerca de R$ 128 mil por ano.

Outras três áreas portuárias em Alagoas foram leiloadas, na mesma ocasião. Para se ter uma ideia, um terminal de granéis líquidos em Maceió, denominado MAC 12, foi vendido para a Ipiranga Produtos de Petróleo por R$ 107 milhões (mais de mil vezes mais que o TMP de Fortaleza), com valor de investimento mínimo de R$ 37,6 milhões.

Já o terminal MAC 11 foi vendido por R$ 60 milhões, para a Vibra Energia, e o MAC11A por R$ 48 milhões, para a Origem Energia Canoas, com investimentos mínimos de, respectivamente, R$ 21 milhões e R$ 46,5 milhões. Um quinto terminal portuário, no Rio Grande do Sul, o POA01, também seria leiloado, mas não recebeu propostas válidas.

