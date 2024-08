Concursos e seleções no Ceará: Mais de 4,7 mil vagas e salários até R$ 35,3 mil

Confira prazos de inscrições para concursos no Ceará e a nível nacional Crédito: Marcos Santos/USP Imagens

Estão abertas as inscrições de 20 editais de concursos públicos ou processos seletivos com previsão de pouco mais de 4,7 mil vagas no Ceará ou com amplitude nacional (incluindo cadastros de reserva). Os salários podem superar R$ 35,3 mil. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Dentre os certames nacionais, estaduais e municipais, estão sendo ofertadas aproximadamente 4,7 mil vagas em diferentes áreas de atuação. Nesta matéria, você vai ler informações sobre os seguintes concursos e seleções:

Tribunal Regional Federal da 5ª Região - TRF5 - inscrições até 27 de agosto (cadastro de reserva)

Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP-CE) - inscrições até esta segunda-feira, 12 de agosto (2 vagas + cadastro de reserva)



Prefeitura de Fortaleza - inscrições até 31 de de dezembro (cadastro de reserva)

Prefeitura de Mombaça - inscrições vão até 1º de setembro (44 vagas)

Exame Nacional da Magistratura - inscrições até 15 de agosto (Várias)

Câmara de Itapajé - inscrições até 18 de agosto (10 vagas)

BNDES - inscrições até 19 de agosto (150 vagas + 750 de cadastro de reserva)

Correios - inscrições vão até 8 de setembro (33 vagas)

Colégios Militares: Processo seletivo para alunos - inscrições até 5 de setembro de 2024 (405 vagas)



Prefeitura de Fortim - inscrições até 19 de agosto (406 vagas + cadastro de reserva)



Prefeitura de Missão Velha - inscrições até 25 de agosto (762 vagas)



Prefeitura de Pacatuba - inscrições até 23 de agosto (1.318 vagas)



Prefeitura de Ubajara - inscrições até 23 de agosto (432 vagas)



Prefeitura de Uruoca - inscrições até 22 de setembro (424 vagas)



Rede Sarah - inscrições vão até 24 de agosto (48 vagas)



Universidade Federal do Cariri (UFCA) para professores substitutos - inscrições até esta segunda-feira, 12 de agosto (5 vagas)



UFCA Intérprete de Libras - inscrições até 14 de agosto (1 vaga)

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) Língua Inglesa - inscrições abrem nesta segunda-feira, 12 de agosto e vão até 30 de agosto (1 vaga)

Unilab Química Aplicada à Engenharia - inscrições vão até 4 de setembro (1 vaga)

Unilab Física Geral e Experimental - inscrições até 16 de agosto (1 vaga) Tribunal Regional Federal da 5ª Região - TRF5 (cadastro de reserva) O Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5), com atuação no Nordeste, lançou edital do concurso público para os cargos de técnico e analista judiciário. Salários são de R$ 8.529,65 para os técnicos e vão até R$ 13.994,78 para os analistas. Além de auxílio alimentação de R$ 1.393,1. Todas as vagas são para nível superior. O período de inscrições se estende até o dia 27 de agosto, às 23 horas.

Para realizar o certame os candidatos devem se inscrever no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), que é a banca organizadora do certame. Dentre as vagas disponíveis, que são para cadastro reserva, 20% serão reservadas para candidatos negros, 10% para pessoas com deficiência e 3% para indígenas. Além disso, os aprovados poderão trabalhar na Sede do TRF5, em Recife (PE), ou em uma das seis seções judiciárias vinculadas.

O valor da taxa de inscrição depende do cargo escolhido. Analista Judiciário: R$ 110

Técnico Judiciário: R$ 75 Para mais detalhes sobre o processo de inscrição, o edital completo. O concurso contará com prova objetíva e prova discursiva, de caráter eliminatório e cassificatório, que serão aplicadas dia 13 de outubro, além de teste de aptidão física para a posição de agente de polícia judicial.

BNDES (150 vagas + 750 de cadastro de reserva) O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) divulgou a abertura de um concurso público na instituição após 12 anos. O salário inicial é de R$ 20,9 mil, sem contar os benefícios. O período de inscrição vai até o dia 19 de agosto. Com uma taxa de R$ 110, as inscrições serão realizadas no site da Fundação Cesgranrio. A prova, realizada no dia 13 de outubro, contará com modalidade objetiva e discursiva. Esta primeira, no turno da manhã e a segunda, à tarde. Ambas terão quatro horas para realização.