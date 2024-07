Atacadista abre 44 novas oportunidades de empregos no Ceará

Os principais cargos disponíveis são para operador de caixa e operador de loja, além de serem elegíveis para pessoas com deficiência

Os cearenses que estão à procura de emprego podem se candidatar para as 44 oportunidades de trabalho abertas nas lojas do Assaí Atacadista localizadas no Estado.



As vagas abrangem diversas áreas operacionais, além de serem elegíveis para pessoas com deficiência.

Os principais cargos disponíveis são para operador de caixa e operador de loja, com remuneração e pacote de benefícios compatíveis com o mercado.