Concurso BNDES com salário de R$ 20,9 mil está com inscrições abertas

Rio de Janeiro - Edifício sede do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, no Centro do Rio. (Fernando Frazão/Agência Brasil) Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

O concurso do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) está com inscrições abertas a partir desta sexta-feira, 26. O salário inicial é de R$ 20,9 mil, sem contar os benefícios. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Ao todo, são 150 vagas ofertadas inicialmente e outras 750 vagas destinadas ao cadastro de reserva. O edital está disponível na íntegra neste link para consulta. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O último concurso na entidade ocorreu em 2012, com aplicação das provas em 2013. Pela primeira vez, as provas serão realizadas em todas as capitais brasileiras, incluindo Fortaleza, no Ceará. O exame deverá ser aplicado no dia 13 de outubro.

Além de uma jornada de 35 horas semanais, o cargo conta com benefícios, como a possibilidade de ascensão de carreira, assistência à saúde e educacional, plano de previdência complementar, entre outros estabelecidos em normas vigentes à época da contratação. Como se inscrever no concurso do BNDES?

As inscrições ocorrerão até o dia 19 de agosto, às 23h59min. Com uma taxa de R$ 110, as inscrições serão realizadas no site da Fundação Cesgranrio. A prova, realizada no dia 13 de outubro, contará com modalidade objetiva e discursiva. Esta primeira, no turno da manhã e a segunda, à tarde. Ambas terão quatro horas para realização.