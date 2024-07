Concurso Unificado: candidatos poderão anotar o gabarito da prova e levar para casa

Prova ocorrerá dia 18 de agosto Crédito: Samuel Setubal

Os inscritos para o Concurso Nacional Unificado (CNU) receberão folha para anotar o gabarito da prova e levar para casa. Antes o governo havia determinado que os candidatos não poderiam sair do local do exame com nenhum tipo de anotação. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A decisão faz parte de acordo realizado em audiência da Defensoria Pública da União e foi divulgada pela Ministério da Gestão e da Inovação (MGI), que é responsável pelo concurso,nesta quinta-feira, 18 de julho. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Concurso Nacional Unificado O novo cronograma para o CNU foi divulgado na quinta-feira, 4 de julho, durante coletiva de imprensa do MGI. Prova será dia 18 de agosto. Confira o edital com as mudanças.