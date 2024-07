Seplag divulga locais de prova do concurso; veja onde consultar

A aplicação das provas será no dia 21 de julho; salários do concurso podem chegar a R$ 17,1 mil

A Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag) divulgou os locais das provas objetivas e discursiva do concurso público de analista de gestão pública e planejamento orçamentário, com salários que chegam a R$ 17,1 mil.

As consultas dos endereços podem ser feitas pelo site da banca organizadora do certame, isto é, do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) no seguinte link.

Para verificar o local de aplicação das provas, os candidatos deverão informar os dados solicitados pelo Cebraspe, já que a consulta é individual. Cada pessoa só poderá realizar as provas no local indicado pelo site.