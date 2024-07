Concursos: Ceará tem mais de 3 mil vagas abertas; salários podem chegar a mais de R$ 20 mil

Estão abertas as inscrições de 11 editais de concurso público, com vagas para diversos níveis de escolaridade

Estão abertas as inscrições de 11 editais de concurso público com previsão de vagas no Ceará ou com amplitude nacional. Dentre certames nacionais, estaduais e municipais, estão sendo ofertadas aproximadamente 3 mil vagas em diferentes áreas de atuação.

O período de inscrições para o concurso inicia nesta segunda-feira, 15 de julho, e se estende até o dia 26 de julho, às 18 horas, no horário de Brasília (DF). Cada candidato poderá realizar apenas uma solicitação por Cadastro de Pessoa Física (CPF).

O concurso público de admissão à carreira de diplomata visa preencher 50 vagas na classe inicial de “terceiro secretário”, com remuneração inicial bruta de R$ 20.926,98 no Brasil, além de um auxílio-alimentação no valor de R$ 1.000.

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) está com inscrições online abertas para concurso público, visando 17 vagas e formação de cadastro reserva nos cargos de analista judiciário e técnico judiciário. A escolaridade é de nível superior.

A Prefeitura de Jaguaruana, a 185,99 km de Fortaleza, está com inscrições abertas até esta segunda-feira, 21 de julho, para concurso público, o site do instituto Consulpam, com o objetivo de contratar 346 profissionais.

O concurso, executado pelo Instituto Rio Branco (IRBr) e pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), só aceitará inscrições por meio do site da Cebraspe, responsável pela execução das provas.

A Câmara Municipal de Fortim, a 131,69 km da Capital, está com inscrições abertas para concurso público que visa preencher 11 vagas, além de cadastro de reserva, para níveis fundamental e médio.

As inscrições vão até o dia 22 de julho e os salários vão de R$ 1.412 a R$ 1.500 para carga horária de 40 horas semanais.

Os candidatos podem se inscrever pelo site do Instituto Cearense de Educação, Cultura e Ecologia (Icece), com taxas de R$ 50 a R$ 80. O requerimento de isenção vai até o dia 5 de julho de 2024.

As oportunidades são para:

Agente Administrativo (3)



Motorista AB (1)



Recepcionista (2)



Auxiliar de Serviços Gerais (2)



Copeiro (1)



Vigia (2)

Exame Nacional da Magistratura (Enam 2024.2)

Foi lançado o edital de abertura nº 2/2024 do Exame Nacional de Magistratura (Enam 2024.2) para habilitar profissionais em concursos da magistratura.

A organização fica por conta da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam) e a Fundação Getulio Vargas (FGV).

As inscrições podem ser feitas entre os dias 15 de julho e 15 de agosto de 2024 pelo site da FGV: https://conhecimento.fgv.br/exames/enam/2exame

O edital do exame está disponível no site do Governo Federal e o valor de inscrição é de R$ 120.

É possível pedir isenção para casos de candidatos que sejam inscritos no CadÚnico, mediante apresentação do comprovante de cadastro.

A data prevista para a prova é o dia 20 de outubro de 2024. Não foi divulgado os cargos ou quantidade total de vagas disponíveis.

Por se tratar de um exame para habilitação, de caráter eliminatório e não classificatório, não implica o preenchimento de vagas ou concorrência, detalha o edital.

TSE Unificado (412 vagas)



O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está com inscrições abertas para o seu concurso unificado que oferta 412 vagas.

As oportunidades são para diversas especialidades de analista judiciário e de técnico judiciário. O salário é de até R$ 13.994,78.

As inscrições seguem até o dia 18 de julho por meio do site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

Confira mais informações neste link.

Marinha do Brasil (11 vagas)

O Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha (SSPM) está com 11 vagas em concurso público para praças da Armada do Corpo de Praças da Armada (CP-QTPA/2024), para operação e manutenção de submarinos e instalações nucleares da Marinha.

As inscrições vão até as 23h59min de 31 de julho de 2024, horário oficial de Brasília/DF. A taxa é de R$ 75. A isenção pode ser requerida até 12 de julho.

As vagas para o sexo Masculino são divididas em:

Eletroeletrônica - Sistemas de Controle e Eletricidade (3)

Mecânica - Sistemas de Máquina e Propulsão e Motores (3)

As vagas para o sexo Feminino são:

Eletroeletrônica - Sistemas de Controle e Eletricidade (2)

Mecânica - Sistemas de Máquina e Propulsão e Motores (3)

A remuneração mensal bruta é no valor de R$ 1.414,82 durante o período de matrícula dos cursos, além de receberem alimentação, uniforme, vencimentos e assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa.

É preciso que o candidato seja brasileiro nato ou naturalizado; tenha entre 18 e 25 anos; tenha concluído ou esteja em fase de conclusão do curso técnico de nível médio da área desejada; possua altura mínima de 1,54 m e máxima de 2 m; esteja em dia com as obrigações eleitorais e militares etc.

Prefeitura de Guaraciaba do Norte (278 vagas + 601 CR)

As inscrições para o concurso da Prefeitura de Guaraciaba do Norte vão até o dia 23 de julho.

São ofertadas oportunidades em diferentes especialidades (fundamental, médio e superior), para diversos cargos, como Auxiliar de Serviços Gerais, Técnico em Enfermagem e Fisioterapeuta. Salários podem variar de R$ 1.250 a R$ 4.300 para trabalhar em jornadas de 20 a 40 horas por semana.

A banca responsável pelo concurso é o Instituto Consulpam. A validade do concurso será de dois anos, contados da data de sua homologação, podendo haver prorrogação.

Confira aqui o edital 1 e o edital 2

Veja as oportunidades disponíveis no edital 1

Nível fundamental

Atendente/Recepcionista;

Auxiliar de Secretaria;

Auxiliar de Serviços Gerais;

Lavadeira (Hospital);

Motorista;

Jardineiro;

Coveiro;

Merendeira;

Porteiro.

Atendente/Recepcionista; Auxiliar de Secretaria; Auxiliar de Serviços Gerais; Lavadeira (Hospital); Motorista; Jardineiro; Coveiro; Merendeira; Porteiro. Nível médio ou médio/técnico

Agente Administrativo;

Almoxarife;

Auxiliar de Saúde Bucal;

Técnico Agrícola;

Técnico em Laboratório;

Inspetor Sanitário;

Técnico em Radiologia;

Técnico em Enfermagem;

Técnico em Recursos Humanos;

Secretário Escolar;

Atendente de Farmácia;

Auxiliar de Bibliotecário;

Fiscal de Tributos.

Agente Administrativo; Almoxarife; Auxiliar de Saúde Bucal; Técnico Agrícola; Técnico em Laboratório; Inspetor Sanitário; Técnico em Radiologia; Técnico em Enfermagem; Técnico em Recursos Humanos; Secretário Escolar; Atendente de Farmácia; Auxiliar de Bibliotecário; Fiscal de Tributos. Nível superior

Enfermeiro - Hospital;

Odontólogo Especialista Em Endodontia CEO;

Nutricionista;

Assistente Social;

Fisioterapeuta;

Farmacêutico;

Fonoaudiólogo;

Psicólogo;

Médico Veterinário;

Enfermeiro PSF;

Engenheiro Civil;

Terapeuta Ocupacional;

Psicopedagogo;

Professor da Educação Básica II (Língua Portuguesa, Artes, Língua Inglesa, Matemática, Educação Física, História, Geografia e Ciências);

Professor da Educação Básica PEB II - Educação Infantil Anos Iniciais do EF;

Intérprete de Libras.



Veja as oportunidades do edital 2

Nível médio: Agente Municipal de Trânsito;

Guarda Civil Municipal.

Prefeitura de Mombaça (187 vagas + CR)

As inscrições para o concurso da Prefeitura de Mombaça vão até o dia 4 de agosto.

São ofertadas oportunidades em diferentes especialidades (fundamental, médio e superior), para diversos cargos. Salários podem variar de R$ 1.412 a R$ 4.580,57.

A banca responsável pelo concurso é a Universidade Patativa. A taxa de inscrição varia de R$ 80 a R$ 140 a depender do cargo pretendido.

Confira aqui o edital

Veja as vagas disponíveis



Ensino fundamental

Auxiliar de Serviços Gerais,

Motorista,

Merendeiro,

Porteiro e

Vigia.

Auxiliar de Serviços Gerais, Motorista, Merendeiro, Porteiro e Vigia. Ensino médio

Agente Administrativo,

Auxiliar de Farmácia,

Auxiliar de Ensino,

Técnico em Enfermagem e outros.

Agente Administrativo, Auxiliar de Farmácia, Auxiliar de Ensino, Técnico em Enfermagem e outros. Ensino superior

Assistente Social

Analista de Planejamento e Orçamento,

Auditor de Tributos Municipais,

Biomédico,

Cirurgião Dentista e outros.

Ministério da Pesca e Aquicultura (264 vagas)



O Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) realiza processo seletivo com 264 vagas para profissionais de nível superior na modalidade Contrato Temporário da União (CTU). Os salários são de R$ 6.130.

As inscrições podem ser efetuadas no site da banca organizadora Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan) até o dia 24 de julho. A taxa é de R$ 62.

Mais informações aqui

Prefeitura Municipal de Pindoretama-CE (1400 vagas)

A prefeirura de Pincoretama, município a 48 km de Fortaleza está com concurso público aberto com 1.400 vagas para preenchimento imediato e para formação de cadastro reserva. para profissionais de diferentes níveis de escolaridade.

Os cargos ofertados são destinados a profissionais de níveis fundamental, médio e superior. O certame está sob responsabilidade do Instituto Consulpan. Os salários variam de R$ 1.213,75 a R$ 8.879,80 para trabalhar em jornadas semanais de 12 a 40 horas.

Confira mais informações nos editais:

Edital 1 (Com cargos para nível fundamnetal, médio e superior)

Edital 2 (Agente Municipal de Trânsito: nível médio)

Unilab (1 vaga)

A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira está com concurso aberto para o cargo de professor Efetivo de Física Geral e Experimental. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais e o salário pode chegar a R$ 10.481,64.

O certame será organizado e executado por Comissão da Reitora da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Veja edital.

Câmara de Itapajé (10 vagas)

O concurso da Câmara de Itapajé, município a 129,3 km de Fortaleza, está inscrições abertas para o preenchimento de 10 vagas imediatas e formação de cadastro reserva.

As oportunidades se destinam a profissionais com ensino fundamental, médio e superior. Os salários variam de R$ 1.412,00 a R$ 3.000,00 para trabalhar em jornadas de até 200 horas mensais.

Confira os cargos disponíveis:

Auxiliar de Serviços Gerais: requer nível fundamental;



Vigia: exige nível fundamental;



Intérprete de Libras: oportunidade de nível médio;



Agente de Controle Interno: nível superior;



Agente de Recursos Humanos: requer nível superior

Inscrições devem ser realizadas até dia 18 de agosto, a taxa varia de R$ 80 a R$ 140.

