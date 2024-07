Inscrições para o concurso da Universidade Federal Rural do Pernambuco abrem nesta terça-feira, 16

A Universidade Federal Rural de Pernambuco está com inscrições abertas para concurso público a partir desta terça-feira, 16 de julho. Ao todo, são ofertadas 50 vagas para nível médio e superior.

As inscrições devem ser realizadas por meio do site da Fundação Apolônio Salles de Desenvolvimento Educacional (Fadurpe) banca organizadora do exame. Salários iniciais serão de R$ 2.667,19 (Médio) e de R$ 4.556,92 (Superior)

O valor da taxa varia de acordo com a escolaridade: