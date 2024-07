Juventude Digital abre 80 vagas para curso de manuntenção e montagem de computadores

Formação é gratuita e inscrições podem ser feitas até a próxima quinta-feira, 1°, por meio do site do projeto

O programa Juventude Digital, da Prefeitura de Fortaleza, está com 80 vagas abertas para o curso de manutenção e montagem de computadores. Formação é gratuita e inscrições podem ser feitas até a próxima quinta-feira, 1°, por meio do site do projeto.

Para se inscrever, interessados devem ter entre 15 a 29 anos, morarem na Capital e serem "prioritariamente" ex-alunos ou estudantes de escolas públicas.

Curso é ofertado nas unidades unidades do Centro de Recondicionamento Tecnológico (CRT), situadas nos bairros Praia de Iracema, Bom Jardim, Pici, Canindezinho e Edson Queiroz.