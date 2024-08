Acordo garante investimento de mais de R$ 300 milhões para o Ceará; veja

Com o intuito de modernizar a fábrica e aumentar sua produção, a Solar Coca-Cola, localizada no município de Maracanaú, na Grande Fortaleza, assinou acordo com o Governo do Ceará que garante investimento de R$ 306 milhões para o Estado nos próximos dois anos.

O Memorando de Entendimento (MoU) foi assinado pelo governador Elmano de Freitas, na segunda-feira, 5, por meio da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece). A celebração do acordo ocorreu no Palácio da Abolição, em Fortaleza.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

De acordo com o Executivo, é preciso expandir as políticas de incentivos que possuem o objetivo de atrair novos empreendimentos e fortalecer os já instalados no Ceará.