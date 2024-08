União libera R$ 2,28 bilhões para o Ceará no âmbito do PAC Seleções; veja os projetos

Três projetos cearenses foram beneficiados com repasses do Governo Federal, dois da Prefeitura de Fortaleza e um do Governo do Estado

O Ministério das Cidades liberou R$ 2,28 bilhões no âmbito do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) que trata do processo de seleções de propostas da mobilidade, o PAC Seleções.

O montante bilionário será dividido entre três projetos cearenses. Dois deles da Prefeitura de Fortaleza e um do Governo do Estado.

Os recursos são oriundos do Orçamento Geral da União, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e de outras fontes de financiamento geridas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).