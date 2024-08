Ceará tem 59,6% de aproveitamento como mandante em 2024; veja jogos

O Ceará entra em campo nesta terça-feira, 6, às 21 horas, contra o Guarani, no Castelão, pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, visando emplacar a segunda vitória consecutiva como mandante, após vencer o Botafogo-SP, no último dia 25 de julho. Em 2024, a equipe tem 59,6% de aproveitamento em solo cearense.

Até o momento, o Alvinegro de Porangabuçu disputou 19 partidas em casa. São nove vitórias, sete empates e apenas três derrotas — contra Bahia (Copa do Nordeste), CRB (Copa do Brasil) e Santos (Série B). Na competição nacional, o Vovô detém a oitava melhor campanha atuando como mandante. Dos 26 pontos somados, 18 (69,2%) foram conquistados diante do torcedor.

“Esperamos e contamos com o apoio da nossa torcida. Que lotem o Castelão para nos ajudar, nos apoiar, porque a vitória é importantíssima para terminamos o turno bem”, disse Aylon, em entrevista coletiva antes da partida diante do Bugre.