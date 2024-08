Ceará ocupa 14ª posição em novo índice de ciência e tecnologia. Crédito: FÁBIO LIMA

O IBID é medido em uma escala que varia de zero a um, tendo em consideração diferentes aspectos para identificar líderes nacionais e regionais em inovação. O fator é composto por 74 indicadores, divididos em sete pilares: instituições, capital humano, infraestrutura, economia, negócios, conhecimento e tecnologia e economia criativa. Esses pilares dividem-se em 21 dimensões, como crédito, investimentos, educação, ambiente regulatório, sustentabilidade, criação de conhecimento, ativos intangíveis, entre outros.

IBID: destaques De acordo com os dados da primeira edição do IBID, o líder em inovação é São Paulo, com 0,891, seguido por Santa Catarina (0,415), Paraná (0,406), Rio de Janeiro (0,402) e Rio Grande do Sul (0,401). Ocupando a 14ª posição, o índice do Ceará é 0,188. A média nacional é de 0,291. Já considerando as regiões do País, os líderes são: São Paulo (Sudeste), Santa Catarina (Sul), Distrito Federal (Centro-Oeste), Rio Grande do Norte (Nordeste) e Tocantins (Norte).

Outro apontamento é que as economias do Nordeste apresentam desempenho em inovação acima do esperado em relação ao seu nível de renda. IBID: veja mais informações sobre o índice Além de fornecer métricas detalhadas sobre o desempenho da inovação nas regiões, nos estados e no Distrito Federal, o índice identifica líderes nacionais e regionais na área, classificando com base em critérios que incluem os resultados do processo inovativo e os fatores que influenciam. O IBID foi desenvolvido com base na metodologia do Índice Global de Inovação (IGI), indicador global de referência no tema, da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI).