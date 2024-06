Elmano anuncia 'reforço financeiro' para intensificar operações nas ruas

Reunião de Cúpula da SSPDS. Após mortes na madrugado o governador Elmano de Freitas (PT) realiza reunião com a cúpula da SSPDS Crédito: Carlos Gibaha/Governo do Estado do Ceará

O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou neste domingo, 23, a autorização imediata de reforço financeiro para intensificar as operações policiais nas ruas e combater o crime. A informação foi dada em uma transmissão ao vivo no perfil do Instagram do governador, que prometeu ainda divulgar novas medidas de segurança nesta segunda-feira, 24. O incremento financeiro, de acordo com o governador, vai representar um aumento de 20% no número de policiais atuando no Estado. Ao todo, a medida garantirá mais 1.300 profissionais da corporação, que estariam de folga e que poderão optar por trabalhar reforçando as operações. Ceará foi o 2º estado com mais homicídios no País no 1º trimestre de 2024; VEJA