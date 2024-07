CE: Empresa é condenada a pagar R$ 20 mil de danos morais por intolerância religiosa

Uma funcionária de uma empresa de tecnologia em Fortaleza, que não teve o nome divulgado, receberá R$ 20 mil de danos morais devido a abusos por intolerância religiosa, sofridos pelos supervisores e colegas de trabalho. As informações foram divulgadas nessa terça-feira, 30, pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 7° região.

Prints de mensagens do Whatsapp foram anexados ao processo. As conversas foram autenticadas pela Delegacia de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial.

A empresa alega que a prestadora de serviços era vendedora externa e tinha livre controle do horário de trabalho. Uma testemunha, no entanto, afirma que o horário de labor tinha que ser enviado aos supervisores por volta das 19h30min. Os intervalos também eram apertados, ela cita que elas se “alimentavam e subiam as vendas” ao mesmo tempo.

Além da indenização por danos morais, a empresa também foi multada em R$ 1.557,00 por atraso de entrega das guias de seguro desemprego e liberação da chave para saque do FGTS, pagamento de horas extraordinárias — com adicional de 50% —, em decorrência do horário de trabalho além do limite previsto, 13° salário, férias acrescidas de 1/3 e FGTS.